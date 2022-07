Już w weekend - bitwa z Krzyżakami w Koronowie. Ponad 80 zbrojnych, w tym konni staną w weekend do walki

- W tym roku w inscenizacji weźmie udział 6 konnych rycerzy i 79 pieszych. Przyjadą do Koronowa z całej Polski – informuje Patryk Mikołajewski, burmistrz Koronowa. Jak dowiadujemy się – on sam także wcieli się w rolę rycerza. Warto to zobaczyć.

Ciekawy scenariusz wydarzenia pokrzyżować może teraz już tylko pogoda. Według prognoz w ostatni weekend lipca słońce prażyć nie będzie, jak to bywało w minionych latach. Upał nie grozi. Brać rycerska przyjęła to pewnie z ulgą. Możliwe są jednak ulewy, co zbrojnym także przysporzyć może kłopotów, nie mówiąc już o widzach. Co na to organizatorzy? - Nie myślimy o tym, nie mamy na to wpływu – kwituje burmistrz Koronowa.