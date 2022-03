Kamienica przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy jednak do uratownia - zdecydował inspektor nadzoru [zdjęcia] Sławomir Bobbe

Budynek przy ulicy Grodzkiej 4, którego jedna ze ścian zawaliła się w zeszłym roku odsłaniając część mieszkań, jednak nie trafi do rozbiórki. Będzie go można wzmocnić, ale będzie wymagało to czasu i przede wszystkim - pieniędzy.