Kandydatów do Bydgoskich Autografów 2022 może być wielu. Czy będzie to wybitny pilot, aktorka, czy malarz?

Każdy mieszkaniec Bydgoszczy może zaproponować, kogo uhonorować Bydgoskim Autografem. - Te wyjątkowe wyróżnienia trafiają do osób żyjących, szczególnie zasłużonych dla kształtowania pozytywnego wizerunku Bydgoszczy - przypomina Urząd Miasta Bydgoszczy i do 15 sierpnia czeka na propozycje . Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania na serwisie miasta bydgoszcz.pl (w wersji online formularz można wypełnić TUTAJ ) należy przesłać pocztą tradycyjną pod adresem ratusza lub e-mailem na: [email protected] Spośród propozycji Kapituła Bydgoskich Autografów wybierze od jednego do trzech laureatów.

Pani doktor fotograficzną pasją promuje Bydgoszcz

Bydgoski raper nie tylko pisze i rymuje o życiu

- Niezmiennie, co roku, zgłaszam do Bydgoskich Autografów Jarosław Bisza Jaruszewskiego, którego poznałem, gdy był już uznanym artystą - mówi nam Adam Bujny. - Chciałbym go jednak uhonorować go nie tylko za twórczość, ale za całokształt jego działań społecznych. Bisz robi wiele dobrego dla ludzi, dla dzieciaków. Może nawet nie każdy o tym wie, bo to szalenie skromny człowiek.