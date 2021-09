„Katyń. Teoria barw” we wrześniu w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Byliśmy na próbie medialnej [zdjęcia]

Już czerwcu br. zespół Teatru Polskiego w Bydgoszczy rozpoczął prace do wrześniowej premiery, którą jest sztuka „Katyń. Teoria barw” - to dramat napisany przez Julię Holewińską, wyreżyserował go Wojciech Faruga, który nim zadebiutował na bydgoskiej scenie jako reżyser teatralny spektaklem "Wszyscy święci", pracował w pracowni zajmującej się projektowaniem ekspozycji dla Muzeum Katyńskiego.