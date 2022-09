Kawał dobrego kina we wrześniu w Bydgoszczy. Kino Orzeł, Jeremi oraz Pałac Młodzieży zapraszają na seanse [repertuar, ceny biletów]

Kino w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Pałac Młodzieży zaprasza na filmowe czwartki. Dzięki głosom mieszkańców w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim filmowe czwartki w Pałacu po raz pierwszy w historii odbędą się w najnowocześniejszej technologii DCP. Cyfrowy projektor kinowy to pomysł mieszkańców zgłoszony do BBO.

Cena biletu to 10 zł normalny i 7 zł ulgowy. Można kupić karnet na wszystkie seanse w cenie 20 zł normalny i 15 zł ulgowy. Bilety i karnety do nabycia w portierni Pałacu Młodzieży przed seansem.

Repertuar na wrzesień w Pałacu Młodzieży (ul. Jagiellońska 27):