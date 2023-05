Kibice Zawiszy Bydgoszcz sprzed lat. Zobaczcie archiwalne zdjęcia fanów Zawiszy

"Puchar Tymbarku" na Kujawach i Pomorzu. Piękna przygoda chłopców z SP 60 Bydgoszcz

„Puchar Tymbarku” to wielka przygoda dla dziewczynek i chłopców w wieku od 8 do 12 lat. Dla nich to pierwsza wielka rywalizacja kończąca się na stadionie PGE...