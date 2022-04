Kiedy kompostownia Remondisu będzie uszczelniona? Na Siernieczku w Bydgoszczy znowu potwornie śmierdzi

Problem wrócił, bo zrobiło się cieplej, ale również dlatego, że obecnie wszystkie odpady zielone trafiają do Remondisu, wcześniej ich część była transportowana do kompostowni ProNatury. Przypomnijmy, to mieszkańcy Siernieczka w 2019 roku, w desperacji, zaczęli blokować ruch na ulicy Fordońskiej, by wymusić działania na firmie i mieście. Wydawało się, że strony doszły do porozumienia, a sytuacja odorowa miała zmieniać się na lepsze. Minęły jednak prawie dwa lata i nie zmieniło się, w ocenie mieszkańców, wiele.