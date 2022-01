Kiedy ruszy produkcja bydgoskich respiratorów? - pyta poseł Jan Szopiński

W poniedziałek, 24 stycznia, bydgoski poseł Jan Szopiński złożył na ręce wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza interpelację, skierowaną do premiera Mateusza Morawieckiego, o objęcie patronatem Prezesa Rady Ministrów wdrożenia do produkcji przemysłowej pierwszego, unikatowego, polskiego respiratora przeznaczonego do wentylowania chorych na COVID-19.