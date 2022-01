Kiepsko z programem "Lokale na start" w Bydgoszczy. Pandemia pogarsza sytuację

Lokale lepsze i gorsze

Administracja Domów Miejskich ma pod swoją pieczą ponad 900 lokali - albo usługowo-handlowych albo magazynowych. Są położone w dużej części w centrum Bydgoszczy, wiele z nich ma naprawdę atrakcyjną lokalizację. To o nie można się ubiegać, ale tylko w trybie przetargowym - umowę na wynajem na określony czas podpisuje ten przedsiębiorca, który da więcej. Są też lokale "niższej kategorii" - czy to gorzej położone, czy do częściowego remontu. W tym przypadku wystarczy złożyć ofertę miejskiej spółce i porozumieć się co do wysokości opłat.