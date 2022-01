Kierowcy są zaskoczeni "naleśnikiem", czyli nowym minirondem na Górzyskowie. Pod śniegiem - znika [zdjęcia]

Mieszkańcy: - Nie jest to miejsce, gdzie często dochodzi do stłuczek i kolizji

- Pieniądze wyrzucone bez sensu - mówi pani Katarzyna. - Obie krzyżujące się ulice są za wąskie, by wyspę na środku objechać. Samochody dostawcze, autobusy i śmieciarki już w ogóle nie mają szans, muszą na nią wjechać. Musiałyby być przebudowane chodniki, by poszerzyć pasy ruchu. Tylko czy to ma sens biorąc pod uwagę nie tak wielkie znowu natężenie ruchu w tym miejscu? Poprzedni układ - skrzyżowanie z pierwszeństwem dla pojazdów jadących ul. Leszczyńskiego - był dobry. Niedawno rzecznik ZDMiKP tłumaczył, że długa i prosta ulica skłania kierowców do szybkiej jazdy. Nie zauważyłam, by kierowcy gnali tu na złamanie karku. Poza tym na wszystkich 4 wlotach na skrzyżowanie są oznakowane przejścia dla pieszych, co zmusza do ostrożności. Nie jest to też miejsce, w którym często dochodzi do stłuczek i kolizji.