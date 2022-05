Klienci spółki Dom M-4 zostali bez mieszkań i bez pieniędzy. Liczyli na sąd, ale ten umorzył sprawę upadłości

13 kwietnia Sąd Rejonowy w Bydgoszczy umorzył postępowanie dotyczące upadłości ugodowej firmy. Powód? Dwaj wierzyciele spółki nie wpłacili całości kwot, do których wniesienia zobowiązał ich sąd. Pieniądze miały zostać przelane na konto syndyka masy upadłościowej. "Stan masy upadłości na stan 31 grudnia 2021 r. wynosił 1.181.08 zł" - czytamy w uzasadnieniu postanowienia. Warto zaznaczyć, że 1 lutego 2022 roku sędzia-komisarz wezwał wierzycieli do wpłaty w ciągu dwóch tygodni 85,5 tys. zł i (drugi z podmiotów) niespełna 14,5 tys. zł.

- To był dla nas szok. Sąd po prostu jedną decyzją przekreślił nasze nadzieje na otrzymanie kluczy do mieszkań, za które zapłaciliśmy już lata temu - mówi jedna z klientek spółki Dom M-4 która budowała Osiedle Bydgoskich Olimpijczyków w Fordonie.

Co to za firmy? Jedną jest Hotel Klimczok w Szczyrku. To szczególnie istotny wierzyciel, który wziął na siebie ciężar dokończenia inwestycji. 9 lutego ze strony tego przedsiębiorstwa wpłynął do sądu wniosek o rozłożenie zaliczki na raty po 20 tys. zł płatne co 2-3 miesiące. I pierwsza z tych rat wpłynęła do syndyka 22 lutego. Druga z firm wpłaciła 15 tys. zł.