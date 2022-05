Kłopotliwe opłaty za parkowanie w bydgoskim Myślęcinku. Parkomaty zniknęły, lepiej weź gotówkę

Gdy tylko pogoda dopisuje, tłumy bydgoszczan ruszają, aby spędzić czas w Myślęcinku. Choć niektórzy wybierają podróż komunikacją miejską, oddalenie od centrum miasta powoduje, że większość woli jednak udać się do parku własnym transportem. Duże zainteresowanie sprawiało, że w weekend znalezienie miejsca postojowego nie należało do najłatwiejszych.

W drugiej połowie kwietnia pojawiło się dodatkowe utrudnienie – z parkingu zniknęły parkomaty. Klientów przy wjeździe zaskoczył widok osób, które pobierały opłaty. Przy dużym natężeniu ruchu zdarzało się, że przed wjazdem na parking tworzyły się krótkie kolejki oczekujących kierowców. Mogło wynikać to także ze sposobu płatności, na który nie każdy był przygotowany.

– W weekendy i święta jest kasjer, który pobiera opłatę – ma ze sobą przenośną kasę. Kierowcy mogą płacić gotówką, aktualnie nie ma opcji, żeby zrobić to kartą – przekazała nam Sandra Tyczno, rzeczniczka prasowa Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”. Goście, przyzwyczajeni do możliwości płatności bezgotówkowej w parkomatach, nie zawsze mają przy sobie gotówkę lub muszą ją rozmienić, co wydłuża czas wjazdu na parking.