Koleje. W czasie letnich wakacji pociągiem Arrivy dojedziemy bez przesiadki z Bydgoszczy do Władysławowa, Jastarni, Juraty i Helu

Urząd Transportu Kolejowego przyznał otwarty dostęp Arrivie, która począwszy od tego roku może do 2026 r. w okresie letnich wakacji prowadzić pociągi na trasie z Bydgoszczy na Półwysep Helski.

Spółka planuje uruchamiać codzienne połączenia w relacji Bydgoszcz - Hel - Bydgoszcz (jedna para pociągów w ciągu doby) oraz Hel - Władysławowo - Hel (dwie pary pociągów na dobę). Pociągi będą się zatrzymywać m.in. w Chałupach, Kuźnicy, Jastarni i Juracie.

Wyjazd ze stacji Bydgoszcz Główna zaplanowano o godz. 7.21, dojazd do stacji Hel o godz. 10.59. Wyjazd z Helu - godz. 17.54, przyjazd do Bydgoszczy - godz. 21.46. Odjazdy z Helu do Władysławowa - godz. 11.38 i 13.48, z Władysławowa do Helu - godz. 13.21 i 17.09