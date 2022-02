Kolejne gruntowe ulice w Bydgoszczy zakwalifikowano do przebudowy. Które?

Ulice w Bydgoszczy do przebudowy

Jezdnia z chodnikiem na Sowiej

Ulica Sowia na odcinku ponad 200 metrów została zaprojektowana jako jezdnia z betonowej kostki z chodnikiem po zachodniej stronie (przy blokach). Przebudowa zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Po zachodniej stronie zachowane zostaną istniejące miejsca parkingowe. Żeby ograniczyć prędkość pojazdów na ulicy zaplanowano próg zwalniający. Sowia zyska nowy kolektor deszczowy i oświetlenie LED. W ramach inwestycji utwardzony zostanie też ażurowymi płytami łącznik ul. Ibisowej. Po konsultacjach zaplanowany został między innymi dodatkowy chodnik do posesji 44a oraz przesunięcie wiaty śmietnikowej

Pieszojezdnia na Strusiej, Gradowej i Rajdowej

Ulica Strusia, łącząca Ptasią i Kruszyńską, zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym ponad 220 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Projekt zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji.

Miejsca postojowe zaplanowano poza zjazdami do posesji w celu swobodnego wyjazdu. Łącznik obsługujący m.in. posesje z numerami 10-16 o długości ok. 115 m zostanie wykonany z betonowych płyt ażurowych. Wzdłuż ulicy budowany będzie kolektor deszczowy oraz nowe oświetlenie. W podobnym układzie realizowane mają być też ulice Gradowa (długość ok. 600 m) na Czyżkówku i Rajdowa (długość ok. 200 m) w Opławcu.