Kolejne opóźnienia przy procedurze przetargowej na budowę drogi ekspresowej S10. KIO zabiera głos

W ramach postępowania przetargowego do GDDKiA wpłynęło osiem ofert. Najniższą propozycję za projekt i budowę najdłuższego odcinka planowanej trasy – 21,2 km – od węzła Solec do węzła Toruń Zachód złożyło konsorcjum Kobylarnia – Mirbud (425 869 442,92 zł), a najwyższą firma Strabag (519 686 335,24 zł). Budżet na realizację tej inwestycji to ponad 705 mln zł.

Kryteriami oceny ofert były trzy czynniki – cena (waga 60 proc.), okres gwarancji jakości (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.). W połowie grudnia GDDKiA poinformowała, że wybrała ofertę konsorcjum firm Kobylarnia (lider) – Mirbud (partner).