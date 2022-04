Kolejny rarytas numizmatyczny z bydgoskiej mennicy na sprzedaż! Srebrna klipa z odbitką trojaka z 1598 roku na aukcji w Rzeszowie

Kolejna aukcja z bydgoskim rarytasem numizmatycznym. To tzw. klipa srebrna z odbitką trojaka bydgoskiego z 1598 roku. - Ogromnej rzadkości, wręcz jednostkowy przedmiot - czytamy w opisie aukcji

Niezwykłość licytowanego okazu o cenie wywoławczej 8 tysięcy złotych polskich polega na jego kształcie. Trojakowi nadano formę czworokątnej monety, zwanej klipą. Ślad po usuniętym uszku może wskazywać, że była to emisja okolicznościowa, a zawieszkę wykorzystywano np. do przyczepienia do tzw. wilkomów, czyli pucharów powitalnych, lub insygniów cechowych.