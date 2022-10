Kolejny znany sklep w Bydgoszczy zamyka się. "Nie jesteśmy w stanie walczyć dalej"

Skrzynka to sklep ze zdrową żywnością dostarczający warzywa i owoce od lokalnych, małych gospodarstw. Mieści się na Wełnianym rynku. Niestety, sklep wkrótce zostanie zamknięty. Ostatnie zakupy w Skrzynce będzie można zrobić w sobotę (8 października).

Kochani. Bardzo trudno jest to napisać, ale trzeba... To koniec. Nie jesteśmy w stanie walczyć dalej. Skrzynka pozostanie otwarta tylko do najbliższej soboty, bez wzbogacania asortymentu. Nie jesteśmy w stanie płacić 5x więcej za prąd. To na jakim lodzie zostaliśmy jako przedsiębiorcy zostawieni to temat na inny dzień, nie omieszkam o tym napisać. Żal jest nam, że musimy opuścić Was, naszych klientów. Żal też nam dlatego, że decyzja o zamknięciu nie zależy od tzw. ruchu, bo klienci dopisywali, ale od wzrostu kosztów - przede wszystkim energii. Dzisiaj to wszystko. Chciałbym Wam tyle powiedzieć, ale nie dzisiaj. Co będzie dalej, zobaczymy, jak na razie, wpadnijcie na ostatnią Krystynkę, czy po oliwki! - napisali właściciele na Facebooku.