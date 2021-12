Komunikacja międzygminna wokół Bydgoszczy będzie się rozwijać. W Osielsku powstanie mały dworzec autobusowy

Pandemia spowodowała, że w kraju coraz gorzej funkcjonują lokalne połączenia komunikacji zbiorowej między gminami. Powód to zmniejszenie się liczby podróżnych - utrzymywanie pustych linii stało się nieopłacalne. Widać to po liczbach. Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 r. liczba podróżnych pozamiejskiej komunikacji autobusowej w stosunku do 2019 roku spadła o ponad połowę - z 327 mln do 157 mln. O ile w 2000 roku długość wszystkich regularnych linii autobusowych wynosiła prawie 1,3 mln km, w 2020 spadła do 480 tys. km. We wrześniu ostatnie kursy skasował PKS Legnica, a olbrzymie cięcia wprowadził PKS z Bolesławca. Przewozy zlikwidował też łódzki PKS. Z danych stowarzyszenia "Miasto Jest Nasze" wynika, że z komunikacją coraz gorzej dzieje się na Mazowszu.