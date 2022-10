Komunikacja miejska w Bydgoszczy - dwugłos! Jarosław Wenderlich, radny PiS: Widać zgrzyt pomiędzy ZDMiKP i MZK

Po ulicach jeździ teraz mniej autobusów i tramwajów...

Jeszcze przed cięciami bydgoszczanie już jeździli, szczególnie w autobusach miejskich, w dużym ścisku. Dochodziło też do opóźnień albo nawet pojazdy nie dojeżdżały wcale. A teraz, po redukcji tych kursów, pasażerowie będą w nich zgnieceni jak sardynki w puszce. To jest efekt tego, że w tym planowaniu sieci komunikacji nie ma ie ma ani ładu, ani składu. Połączeń jest teraz mniej, a tymczasem na ostatniej sesji rady miasta prezydent zawnioskował o wprowadzenie opłat na parkingu Park&Ride, który niebawem zostanie otwarty, także w dni ustawowo wolne od pracy. Z jednej strony władze miasta zachęcają mieszkańców, aby na nim parkowali auta i potem przesiadali się do komunikacji miejskiej, a jednocześnie wprowadzają w tej komunikacji drastyczne cięcia kursów. Jaka to będzie zachęta, skoro bydgoszczanie nie będą mieli czym po mieście jeździć?