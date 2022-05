Koncert i licytacje w bydgoskim Wakeparku. Cel - pomoc dla Ukrainy [zdjęcia]

Podczas niedzielnego (15 maja) koncertu Make ART not WAR na scenie bydgoskiego Wakeparku charytatywnie wystąpiły zespoły: Tabu, Over The Under, The Analogs, Bisz/Kosa, Pokój nr 3, Brylband oraz Where is James?

W trakcie koncertu, za pośrednictwem Fundacji Sztuka Wyboru, była prowadzona zbiórka darów i funduszy przeznaczonych na pomoc żywnościową dla Ukraińców, którzy pozostali w swej ojczyźnie bez środków do życia.