Kontrola kuratorium w przedszkolu "Wróżka" w Białych Błotach - dyrektor bez zarzutów

Kadra zauważa nieprawidłowości

- Kieruję do Pani Dyrektor informację dotyczącą niepokojących zdarzeń, jakie miały miejsce 29 marca w grupie A-7. Byłam bowiem świadkiem niepedagogicznych zachowań (tu pojawia się nazwisko nauczycielki) w stosunku do dzieci. Jedno z nich zmoczyło majtki swoim moczem. Nauczycielka zareagowała w ten sposób, że tonem podniesionym i zdenerwowanym powiedziała, „że będzie teraz siedział w mokrych majtkach bo sika w majtki”, po czym wydała polecenie nauczycielowi wspomagającemu, aby go nie przebierać. Druga sytuacja dotyczyła dziecka, które w trakcie zajęć płakało i wyrażało tęsknotę za mamą. Tym razem nauczyciel wydał dziecku polecenie, aby stanął z boku i przestał płakać i przemyślał swoje zachowanie. Trzecia sytuacja dotyczyła dziecka, które zostało samotnie zamknięte w łazience, z przyczyn, które nie są mi znane (…) Wcześniej zdarzały się różne sytuacje polegające na dyscyplinowani dzieci poprzez groźby typu „jak nie przestaniesz gadać to zaraz obiad będziesz jadł w łazience”, „wyjmij dłonie z ust bo ci je przykleję taśmą”, „ty nic nie wiesz”, „zaraz cie wyprowadzę na korytarz”, „zaraz pójdziesz do pani dyrektor, jak się będziesz tak zachowywać nie będziesz miała urodzin” - napisała jedna ze współpracownic.