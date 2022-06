Kosić czy nie kosić w Bydgoszczy? Oto jest pytanie! Ratusz odpowiada - "kosimy, ale z głową" OPRAC.: Redakcja Polska Press

Temat koszenia trawy lub łąki kwietnej w mieście budzi od ubiegłego już roku emocje. Jedni - zachwyceni, że Bydgoszcz tak bujnie porasta, że tyle zieleni, inni - uważają, że to zaniedbanie miasta, próba oszczędzania na estetyce. Jak, zatem, będzie w tym roku rozwiązany temat koszenia w mieście? "Za kilka dni zakończymy wiosenne koszenie w mieście. Nadal stosujemy zasadę, by kosić jak najrzadziej i tylko tam, gdzie jest to konieczne" - informuje ratusz. "Na 20 hektarach tworzymy miejskie łąki kwietne, które cieszą nie tylko oko, ale także owady zapylające."