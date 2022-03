Krystyna Panasik kochała życie i ludzi. W Bydgoszczy stoją rzeźby i pomniki jej autorstwa

- Miałam to szczęście i przyjemność osobiście znać i przyjaźnić się z Krystyną i jej mężem Marianem. To byli cudowni ludzie. Niestety, obojga ich już nie ma z nami. Boli mnie, że Bydgoszcz nie chce upamiętnić tej znakomitej malarki i rzeźbiarki, a uważam, że jej imię powinien nosić choćby skwer w parku lub na jakimś osiedlu, najlepiej na Szwederowie. 22 lutego minęła 10. rocznica śmieci Krystyny Panasik. Będę robić wszystko, by przybliżać jej sylwetkę, twórczość, by pamięć o niej nie zaginęła - deklaruje pani Ewa.