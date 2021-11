Kto będzie pilnował przestrzegania zakazów w Parku Kulturowym na Starym Mieście w Bydgoszczy?

W październiku Rada Miasta Bydgoszczy zdecydowała o powołaniu do życia Parku Kulturowego Stare Miasto. To rejon ścisłego Śródmieścia, wpisanego do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jego granice stanowią: fragment ulicy Focha do Kordeckiego, Grudziądzka, Wały Jagiellońskie aż do ronda Bernardyńskiego, Bernardyńska do ronda Jagiellonów, Jagiellońska, Kordeckiego, plac Wolności i część Gdańskiej, Mostowa i bulwary nad Brdą.

Uchwała przyjęta przez radnych to w większości zakazy i nakazy. Dotyczą reklamodawców, mieszkańców i właścicieli kamienic. Cały rozdział dokumentu poświęcono wymogom, jakie mają spełniać szyldy i reklamy. W sklepach nie będzie wolno sprzedawać alkoholu w godz. 22-6. Ciężko będzie przebudowywać poddasza. Elewacje muszą być odpowiedniego koloru, a zabytkowa stolarka okienna - zostać na miejscu itd. Sławomir Marcysiak, miejski konserwator zabytków, uprzedza, że powstaje kolejny dokument: będą w nim zapisy jeszcze bardziej szczegółowe i precyzyjne.