Kto okradł seniorkę, panią Zofię? Na trop wpadli uczniowie klas policyjnych XII LO w Bydgoszczy [zdjęcia]

Uczniowie wcielili się w rolę śledczych

Oryginalny projekt we współpracy z Komendą Miejską Policji

- Zaangażowanie uczniów było na najwyższym poziomie - mówi Dorota Podpinka. - Wspólną pracą i zespołowym podejściem do problemu krok po kroku wszystkie zespoły przybliżały się do celu. Członkowie jury bacznie przyglądali się postępom trzech równolegle prowadzonych śledztw. Wszystkie drużyny doprowadziły swoje śledztwa do końca, prawidłowo wskazując dwójkę sprawców, ich motywy i sposób działania, potwierdzając to dowodami.

Na koniec zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, a każdy z uczestników imienny dyplom.