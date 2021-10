Kujawsko-Pomorskie - Odsłonięto Kamień Pamięci ku czci poległych policjantów z Kujawsko-Pomorskiego [zdjęcia, wideo]

- Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości” – to słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, aby odsłonić ten skromny obelisk. To miejsce, które będzie przypominało o poległych policjantach… Pamięć o poległych i zaginionych, którzy ponieśli najwyższą cenę, ona musi być przez nas wszystkich kultywowana - mówił Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Piotr Leciejewski.