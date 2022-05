Laboratorium w Europejską Noc Muzeów. Takie atrakcje ubiegłej nocy przygotowała Bydgoszcz w Młynach Rothera! [zdjęcia] Justyna Tota

Profesor Pytalski i jego pokaz eksperymentów był jednym z hitów Europejskiej Nocy Muzeów 2022 w Bydgoszczy. Laboratorium na jedną noc w Młynach Rothera z godziny na godzinę było coraz bardziej oblegane przez najmłodszych zwiedzających, chłonnych wiedzy! Dariusz Bloch Zobacz galerię (27 zdjęć)

Widowiskowo i naukowo było w Europejską Noc Muzeów w bydgoskich Młynach Rothera, które dzieci i dorosłych zaprosiły do Laboratorium na jedną noc. Tu spotkać można było Profesora Pytalskiego, by razem z nim eksperymentować temperaturą czy ciśnieniem. Była też okazja dowiedzieć się, co powstanie w Młynach już w przyszłym roku.