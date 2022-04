Lany poniedziałek w Bydgoszczy. Gdzieniegdzie było polewanie wodą, ale śmigus-dyngus w miastach zanika [zdjęcia]

Wywodzące się z dawnych praktyk Słowian, śmigusowo-dyngusowe zwyczaje w Polsce sięgają XV wieku . Lany poniedziałek , wpisany w Poniedziałek Wielkanocny, kojarzony jest dziś jako zabawa o charakterze ludowym . Bo głównie na wsiach ten zwyczaj jest kultywowany. Jeszcze w latach 90. na ulice miast, także bydgoskich, grupy młodzieży wychodziły "uzbrojone" w wiadra, pistolety na wodę czy innego rodzaju "sprzęt" - współcześnie to się praktycznie nie zdarza. I całkiem sporo osób za praktyką, gdzie "kultywowanie tradycji" zmieniało się nierzadko w chuligańskie wybryki, wcale nie tęskni.

Także współcześni fani lanego poniedziałku powinni pamiętać, że oblanie wodą kogoś, kto sobie tego nie życzy, może zostać zakwalifikowane, np. jako naruszenie nietykalności cielesnej, za co są konsekwencje karne. A jeśli jeszcze okazało by się, że uszkodziliśmy czyjś smartphone, zegarek czy ubranie - do tego może dojść zarzut zniszczenia mienia.