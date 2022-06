Latawce pomkną w niebo na imprezie na powitanie lata w bydgoskim Myślęcinku. Już za tydzień

Latawiec – najstarszy i najprostszy konstrukcyjne przyrząd latający cięższy od powietrza znany jest od tysięcy lat. Na przestrzeni wieków spełniał wielorakie funkcje. Początkowo latawce służyły w Chinach, a także w Korei do celów wojskowych, np. do przesyłania sygnałów do ataku oraz innych użytecznych informacji. Dziś kojarzą się głównie z zabawą i miło spędzonym czasem. W sobotę, 25 czerwca staną się głównymi bohaterami imprezy, której animatorami będą jej uczestnicy – sami bydgoszczanie.