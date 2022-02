Licealistki z IV LO realizują ważną kampanię społeczną o zaburzeniach odżywiania

- To temat bardzo ważny i na czasie. Chcemy uświadomić wszystkim, a zwłaszcza młodym ludziom, czym są zaburzenia odżywiania i jak z nimi walczyć, jakie objawy powinny niepokoić - mówi Kinga Krajewska z "You are enough". - Problem dotyczy głównie dziewcząt, ale naszą kampanię społeczną adresujemy także do chłopaków. Jednocześnie chcemy promować zdrowy styl życia i zachęcać wszystkich do prawidłowego odżywiania.