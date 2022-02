Licznik WOŚP 2022 wciąż bije. Ile zebrano dotąd w Bydgoszczy? Małgorzata Pieczyńska

Liczenie datków w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, gdzie rozliczali się wolontariusze, trwało w niedzielę (30 stycznia) do późnych godzin. Arkadiusz Wojtasiewicz Zobacz galerię (2 zdjęcia)

„Przejrzyj na oczy” - pod takim hasłem już po raz 30. zagrała w niedzielę (30 stycznia) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Bydgoszczy dotychczas podliczono, że do puszek zebrano ponad 120 tys. zł, ale deklarowana kwota jest znacznie wyższa - na razie to ok. 180 tys. zł z aukcjami, ale to może się zmienić, bo licznik orkiestry wciąż bije.