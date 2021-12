Linia autobusowa nr 85 będzie kursować częściej. ZDMiKP w Bydgoszczy wprowadza zmiany

We wtorek, 28 grudnia, zmiany zostały wprowadzone. Są one następujące. O godz. 5.16 wykonywany będzie dodatkowy kurs z pętli Kapuściska do ul. Mokrej, a o godz. 5.22 – z Mokrej do Kapuścisk. Kursy o godz. 5.36 i 17.36 z Kapuścisk do Mokrej będą dublowane przez dodatkowe autobusy. Podobnie w przypadku kursów o godz. 6.19 i 18.19 z Mokrej do Kapuścisk.

Arkadiusz Wojtasiewicz/archiwum