Lis z kartonem na głowie poprosił o pomoc człowieka. Niezwykłe zdarzenie pod Świeciem [film]

19 czerwca 2022 roku po północy, Maciej Gwizdała z Bukowca w powiecie świeckim jechał samochodem przez Sulnówko koło Świecia.

- Skręcałem w stronę Kozłowa, gdy coś przeszło mi powoli przez drogę. Jak się przyjrzałem, to zobaczyłem, że to coś ma karton na głowie – opowiada pan Maciej. - Zatrzymałem się, bo zrobiło mi się go żal.

Okazało się, że to lis.