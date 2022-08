List rektora Sokali w sprawie fuzji szpitali. Jak czytać wyjaśnienia szefa UMK? - Minął tydzień

Długo też nie trzeba było czekać na pierwszą reakcję. Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska, zdecydowanie sprzeciwiające się likwidacji szpitala Biziela jako odrębnej jednostki służby zdrowia, list rektora do wiceministra skopiowało i wysłało do… wojewody kujawsko-pomorskiego. Ten list z kolei zawiera dwa istotne pytania, które Metropolia Bydgoska kieruje do wojewody: Jak obecnie wygląda mapa zaspokajania potrzeb medycznych mieszkańców Bydgoszczy i okolicznych powiatów? Ile wynosi czas oczekiwania we wspomnianych szpitalach na porady specjalistyczne w przyszpitalnych poradniach, zabiegi oraz operacje, a także obsługa w SOR?

Klamka do sali operacyjnej z tabliczką „fuzja” jeszcze nie zapadła. Potwierdza to w liście do wiceministra rektor UMK, zaznaczając, że połączenie obu szpitali „pozostaje jak dotąd na etapie rekomendacji, a ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie po uzyskaniu opinii Rady Collegium Medicum”. Do podjęcia decyzji prawdopodobnie więc pozostaje niewiele czasu. Rada Collegium Medicum ma się spotkać we wrześniu. Zanim wypowie się na temat fuzji, warto zebrać i zapamiętać wyjaśnienia i obietnice, które rektor zawarł w liście do wiceministra. Jest to przecież pierwsze bodaj oficjalne zabranie głosu w tej sprawie przez osobę, do której należy ostateczna decyzja o fuzji szpitali.