Lodowisko w Fordonie i Torbyd czekają na bydgoszczan. Ile kosztuje ślizgawka i wypożyczenie łyżew? [cennik, godziny otwarcia]

Lodowisko w Fordonie w Bydgoszczy

Kryte lodowisko w Fordonie otwarte jest dla mieszkańców od środy 2 listopada. Lodowisko znajduje się obok Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Tomasza Golloba 7. Jest otwarte przez cały tydzień.

Od godz. 9.00 do 15.30 mogą z niej za darmo korzystać uczniowie z nauczycielami. Później udostępniane jest odpłatnie dla mieszkańców. Jedno wejście na ślizgawkę to 60 min. Na lodowisku można również wypożyczyć i naostrzyć łyżwy. W wypożyczalni dostępne są łyżwy marki Roxa: figurowe, hokejowe i saneczki. Na chętnych czekają też kaski ochronne i niedźwiadki do nauki jazdy dla najmłodszych (lub dorosłych, którzy jeszcze nie czują się na lodzie zbyt pewnie).