Ma specjalny kamuflaż, poluje na zwierzęta w Bydgoszczy i okolicy. Aparatem fotograficznym

Fotograf jest samoukiem. – Moja fotografia jest całkowicie amatorska. Nie robię zdjęć sprzętem z najwyższej półki. Aparat mam z 2009 roku, czyli staroć, ale kiedyś był to legendarny model, obiektyw nieco lepszy. Na droższy sprzęt cały czas zbieram.

Praktyka czyni mistrza

Aby zbliżyć się do zwierząt, trzeba oszukać ich zmysły. Należy wziąć pod uwagę wiatr, uważać, żeby na nic nie nadepnąć, bo to może spłoszyć, a także zadbać o odpowiedni zapach. Pan Paweł do lasu oprócz aparatu zawsze zabiera swój kamuflaż – lekko przerobiony strój, którego używa się m.in. w paintballu. Korzysta też z przenośnych namiotów i czatowni.