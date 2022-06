Małgorzata Kidawa-Błońska z wizytą w Bydgoszczy i Sępólnie Krajeńskim

- Tematem będą rozmowy o przyszłości kobiet, dlatego zapraszamy środowiska kobiece: koła gospodyń wiejskich, biznesmenki, kobiety zajmujące się domem, pracujące na rzecz rodziny, w organizacjach pozarządowych, społeczniczki oraz panów wspierających ich działalność. Pani marszałek chętnie się z nimi spotka i porozmawia o bieżących sprawach. Będą to dobre, merytoryczne spotkania. Z pewnością pojawią się sugestie dotyczące potrzeb, wsparcia i tego, co można jeszcze zrobić dla kobiet, by miały szanse na intensywny rozwój w ich lokalnych społecznościach. Tych działalności jest dużo, a nie zawsze są dostrzegane – mówi Iwona Kozłowska, posłanka KO pochodząca z powiatu sępoleńskiego.