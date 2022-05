Mandat z drona. Policja karała w Bydgoszczy za wykroczenia przeciwko pieszym

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym należy do priorytetów bydgoskich policjantów, którzy często apelują do kierowców o zwracanie uwagi i zwiększenie ostrożności podczas jazdy przez pasy. Pieszy należy do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Niestety wielu kierowców wciąż zapomina o bezpiecznej jeździe w okolicach przejść.