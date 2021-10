Marta, Karolina, Marcin i Mariusz uczą się samodzielności w pierwszym mieszkaniu treningowym w Bydgoszczy [zdjęcia]

Wspólne gotowanie i dyżurne sprzątanie

- Trzeba więc było zacząć od spotkania, by wszyscy mogli się poznać - mówi Anna Leszczyńska. - Po zakończeniu procesu rekrutacji mieszkańców zorganizowaliśmy spotkanie mieszkańców, ich rodziców i opiekunów z trenerami wiodącymi. Nawiązały się pierwsze relacje, nasi mieszkańcy są otwarci na nowe osoby. Wspólnie z trenerami wybrali się na zakupy po rzeczy osobiste, które są im potrzebne w mieszkaniu: sami wybierali pościel, ręczniki. To ważny element treningu ekonomicznego i z zakresu dbania o dom. Mieszkańcy podzielili się obowiązkami, zorganizowali harmonogram dyżurów, wiadomo więc, kto danego dnia odpowiedzialny jest za porządek w korytarzu, kto gotuje obiad i kto po nim sprząta. Wspólne gotowanie to bardzo miłe doświadczenie. Uczestnicy projektu wiedzą już, jak przyrządzić zupę jarzynową (koniecznie z dużą porcją fasolki szparagowej!), jak zrobić rosół, kotlety mielone z pieczarkami, ale najwięcej chyba frajdy dało im przygotowanie domowej pizzy (była wyśmienita!). Tygodniowe menu jest skrupulatnie zaplanowane, mieszkańcy nie tylko planują, co przygotują, ale i to, jakich produktów będą potrzebowali i co muszą kupić. To znowu ważny trening. Mieszkańcy docierają się, tworzą się między nimi bliskie relacje, co miło się obserwuje. Budujące jest to, że są tak bardzo zmotywowani, by uczyć się samodzielności.