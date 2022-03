Mateusz Krzyżowski, zwycięzca XII konkursu pianistycznego „Artur Rubinstein in memoriam” wraca do Bydgoszczy z koncertem

W najbliższy piątek (25 marca) Mateusz Krzyżowski jako laureat Arthur Rubinstein in memoriam ponownie wystąpi przed bydgoską publicznością, ale tym razem prezentując m.in. muzykę Mozarta.

- Koncerty fortepianowe W. A. Mozarta przemawiają jego indywidualnym stylem bardziej niż opery czy symfonie. Wykorzystane przez niego elementy tematyki i harmonii są jedyne w swoim rodzaju. Ale to co wyróżnia je najbardziej to przede wszystkim charakter brzmienia, który w każdym koncercie Mozarta jest inny. Koncert fortepianowy F-dur jest pierwszym z koncertów klawiszowych, które Mozart napisał z myślą o własnych, abonamentowych występach w Wiedniu - opisuje Filharmonia Pomorska, zapraszając na wysłuchanie interpretacji Mateusza Krzyżowskiego.