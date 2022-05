Matura 2022. Egzamin z języka polskiego. Zobaczcie zdjęcia maturzystów z IV LO w Bydgoszczy Małgorzata Pieczyńska

Ponad 3,8 tys. bydgoskich maturzystów 4 maja (środa) rozpoczęło swój maraton egzaminacyjny, w całym województwie ponad 15 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników. We wszystkich szkołach ponadpodstawowych regionu matura zaczęła się bez zakłóceń. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. Zanim uczniowie przystąpili do pisania, zajrzeliśmy do IV LO w Bydgoszczy.