Matura 2022. Tak wyglądał egzamin maturalny z języka angielskiego w II LO w Bydgoszczy [zdjęcia]

Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym zaczął się o godz. 9 i potrwa 120 minut. Do rozwiązania uczniowie mają 10 zadań, w tym do napisania jest wypowiedź pisemna. Jak poinformowała nas Emilia Balana-Mroczkowska, dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, we wszystkich szkołach naszego województwa egzamin rozpoczął się zgodnie z planem.