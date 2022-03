Miasto chce zastąpić stare tramwaje - nowymi, niskopodłogowymi. Tabor w Bydgoszczy do wymiany!

Nowe tramwaje mają pojawić się w Bydgoszczy pod koniec 2023 roku

ZDMiKP oczekuje od wybranego producenta pojazdów, by podstawową część zamówienia na dostawę 10 tramwajów oraz wszystkich pozostałych elementów przedmiotu zamówienia podstawowego, zrealizował do końca listopada 2023 roku. Pozostałe zamówienie mają zostać zrealizowane w kolejnych 6 latach.

Najstarsze "konstale" mają 41 lat

Po Bydgoszczy kursuje nadal 46 składów typu „Konstal" 805Na. Najstarsze pojazdy mają 41 lat. To od czasów „eNek" najpopularniejsze tramwaje w Polsce (na szeroki tor produkowano model 105Na). Zarówno w wersji normalnotorowej, jak i wąskotorowej, pojawiły się we wszystkich miastach Polski. Poddawano je wielu przeróbkom i modyfikacjom. Pojazdy rozpędzają się do około 70 km/h. Zabierają prawie 150 pasażerów. Największym mankamentem jest wysoka podłoga wykluczająca z transportu osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami.