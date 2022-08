Miasto szuka wystawców na Bydgoski Jarmark Świąteczny 2022. Tak, już teraz na imprezę przed świętami Bożego Narodzenia [ceny, terminy] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

Miasto Bydgoszcz przygotowuje się już do organizacji Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego 2022 i szuka przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani udziałem w tym cyklicznym świątecznym wydarzeniu. Znamy już datę tegorocznego jarmarku - odbywać się on będzie od 19 listopada do 22 grudnia. Wystawcy zgłaszać mogą się do 20 września br.