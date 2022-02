Michał Macura z Bydgoszczy w programie Hotel Paradise 5. Kim jest nowy uczestnik show? Poznajcie go!

"Hotel Paradise" to show na TVN7. Na czym polega program?

Losy mieszkańców „Hotelu Paradise” można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 na antenie TVN7 oraz w Playerze (tam można znaleźć wersję „director’s cut”, czyli dłuższe i niecenzurowane odcinki).

O co chodzi w programie? Uczestnicy mieszkają w luksusowej willi na Bali, muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. Aby osiągnąć cel będą uwodzić, zawierać sojusze oraz prowadzić wyrafinowaną grę. Co tydzień w Hotelu Paradise pojawiają się nowi mieszkańcy. By zdobyć nagrodę - maksymalna pula to 100 tysięcy złotych - muszą wykazać się sprytem, umiejętnościami planowania i przewidywania.