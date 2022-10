„Między światami” - wernisaż i wystawa fotografii Małgorzaty Gill w Galerii Wieży Ciśnień w Bydgoszczy

Nie z tego świata

Przygoda Małgorzaty Gill z fotografią zaczęła się od malarstwa, dlatego też prace artystki są odzwierciedleniem jej malarskiego talentu. Od zawsze lubiła malować i tworzyć. Za swoje pierwsze zarobione pieniądze wykupiła prywatne lekcje malarstwa. Poza martwą naturą interesował Małgorzatę Gill szczególnie portret. Zachwycała się pracami znanych malarzy i godzinami studiowała technikę i sposób przelania emocji na płótno. Malowała portrety na wyjątkowe okazje dla najbliższych i znajomych. Potrzeba estetyki i uwielbienie piękna ukształtowały Małgorzatę Gil jako artystkę wrażliwą.

Prace, które będzie można podziwiać na wystawie, to zbiór fotografii, ale śmiało można powiedzieć, że nie są to zwykłe zdjęcia. Fotografia dla Małgorzaty Gill to substytut malarstwa. W twórczości Małgorzaty nastąpiła długa przerwa, aż do czasu kiedy dorosłe dzieci opuściły rodzinny dom i okazało się, że w życiu pojawiło się miejsce na nowe pasje. To mąż podsunął jej aparat fotograficzny i zachęcał do rozwijania hobby. Pierwsze próby fotograficzne nie dały pożądanej satysfakcji, wobec czego Małgorzata Gill zaczęła szukać nowego środka wyrazu i takim sposobem wykonane zdjęcia zaczęła poddawać obróbce w programach graficznych. W fotografiach Małgorzaty Gill ważny jest nastrój, który stara się namalować światłem, dąży do uzyskania efektu malarskości, a u widza do wywołania emocji, nostalgicznego uśmiechu i poczucia spokoju. Nie jest jej zamiarem szokować fotografią, ale raczej wprowadzać spokój i zachwyt, dać chwilę zapomnienia we współczesnym, burzliwym świecie, choć na moment pomóc przenieść się do innego świata.