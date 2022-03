Miejskie Centrum Obsługi Uchodźców w Bydgoszczy już działa. Od rana w kolejce ustawiają się tam tłumy ludzi [zdjęcia]

W punkcie otwartych jest 7 stanowisk rejestracyjnych – tyle jest w mieście urządzeń, dzięki którym można pobrać odciski palców, a to konieczny wymóg do uzyskania numeru PESEL. Ponadto każdy z uchodźców musi wypełnić wniosek (dostępny w języku ukraińskim) oraz dołączyć zdjęcie. Stosowną fotografię można wykonać na miejscu.

Aby uniknąć kolejek przed budynkiem i skrócić czas wizyty, wprowadzono obowiązek wcześniejszej rejestracji wizyty. Do środowego poranka można było to zrobić internetowo, za pośrednictwem tej strony. Od dziś od godziny 10 uruchomiona jest infolinia pod numerem 52 58 22 691. Dzwonić, aby umówić wizytę na konkretny dzień i godzinę można do godz. 15.

W budynku przy ul. Wojska Polskiego otwarto również stanowisko MOPS-u. Po uzyskaniu numeru PESEL uchodźcy składają wniosek o przysługujący im jednorazowy zasiłek w kwocie 300 złotych. Pracownicy ośrodka udzielają także informacji m.in. o dofinansowaniu wyżywienia w szkołach oraz zasiłkach pieniężnych dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.