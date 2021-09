Mieszkańcy Bydgoszczy przyłapani na przystankach MZK. Jesteś wśród nich? Zobacz zdjęcia z Google Street View i sprawdź!

Bydgoszcz. Na Wyżynach chcą powrotu linii 79 na starą trasę. "Przejście przez kładkę to koszmar!" [zdjęcia]

Mieszkańcy, którzy mają problem z pokonaniem kładki na bydgoskich Wyżynach chcą, by na starą trasę do dworca PKP wróciła linia numer 79. Czy to możliwe?