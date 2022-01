Minął rok od czasu, kiedy pożegnaliśmy w Bydgoszczy firmę Komunalnik, a miasto wciąż nie odzyskało milionów naliczonych kar

Worki na śmieci w błocie

W sierpniu 2020 roku problemy z wywozem odpadów były już tak poważne, że miasto wypowiedziało Komunalnikowi umowę na obsługę jednego z najtrudniejszych sektorów - Śródmieścia, Bielaw i Bocianowa. Problem w dwóch kolejnych sektorach - m.in. Nowym Fordonie i Osowej Górze - jednak nie zniknął. Rada Osiedla Osowa Góra nawet zaczęła zbiórkę podpisów pod petycją do władz miasta o rozwiązanie umowy z Komunalnikiem. Czytaliśmy w niej m.in.: "W związku z niepokojącą sytuacją na Osowej Górze w Bydgoszczy związaną z nierzetelnym wykonywaniem pracy przez firmę Komunalnik apelujemy o zmianę odbiorcy odpadów. Mieszkańcy osiedla są bardzo niezadowoleni, a wśród skarg powtarzają się nieterminowe wywozy śmieci, zbyt mała liczba worków przekazywanych przez firmę do segregacji, a także sposób ich pozostawiania na posesjach – są rzucane często w błoto i wodę”. Podobne kłopoty były też m.in. na Czyżkówku. W niektórych miejscach nie dość, że nie dostarczono pojemników do części posesji, to jeszcze reklamacje kierowane do miasta niczego nie poprawiały.