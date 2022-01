Minirondo na bydgoskim Górzyskowie budzi ogromne emocje wśród mieszkańców [zdjęcia, wideo]

Kierowcy i okoliczni mieszkańcy sygnalizują, że na skrzyżowaniu ul. Czackiego i Leszczyńskiego, gdzie powstało minirondo, oznakowanie poziome nie zostało dostosowane do pokonania tego skrzyżowania i znaków pionowych. Tak to miejsce wyglądało o poranku w poniedziałek (17 stycznia).

Co to jest za „placek”? Kto wymyślił „rondko” w tym miejscu? - irytują się bydgoszczanie na zmiany na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiego i Czackiego. W ubiegłym tygodniu powstało tu skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Mieszkańcy Górzyskowa, Szwederowa i nie tylko sygnalizują, że kierowcy nie mogą pokonać tego "rondka", nie narażając się na mandat lub kolizję, że jest gorzej niż było.

Na skrzyżowaniu do nawierzchni jezdni zamontowano wyspę "rondka", która zdaniem mieszkańców przypomina raczej "placek" lub "okrągły dywan". Znajduje się tam oznakowanie poziome, które już było, oraz nowe oznakowanie pionowe.

Problem w tym, że oznakowanie poziome nie zostało dostosowane do pokonania tego skrzyżowania i znaków pionowych. - Jest tam zbyt wąsko i teraz nie da się tego "rondka" pokonać, nie najeżdżając na inny pas ruchu, co grozi kolizją - mówią mieszkańcy.

Mieszkańcy: Co to za pomysł? Kto wymyślił to rondko?

Temat budzi duże emocje i jest szeroko komentowany mediach społecznościowych. Już w weekend zgłoszono sprawę do Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zobacz wideo: Minirondo na bydgoskim Górzyskowie budzi emocje wśród mieszkańców

- Jechałem w sobotę ul. Czackiego od strony ul. Ks. Skorupki w kierunku ul. Leszczyńskiego, aby dojechać do ul. Solskiego - mówi Marek Grabowicz ze Stowarzyszenia Górzyskowo. - Skręciłem w lewo w ul. Leszczyńskiego... lewym kołem auta najeżdżając na wysepkę, a prawym wjechałem na pas z miejscem wyznaczonym do zatrzymania dla pojazdów, które powinny oczekiwać na wjazd na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Skręcenie w lewo na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiego/Czackiego uniemożliwia prawidłowe pokonanie tego skrzyżowania nawet przy prędkości 10 km/h, większe, ale i mniejsze auto nie zmieści się w oznakowaniu tego rondka. Pojazd skręcając w lewo, w efekcie musi w całości najechać na ten "placek", co jest nieprawidłowe, bo powinno się go objechać. Nie doczytałem się też w przepisach ruchu drogowego, aby na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym nie można było zawracać. Tymczasem wielkość tego skrzyżowania nie pozwala na zawracanie i pokonanie tego "rondka" prawidłowo.